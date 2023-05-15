Окупанти заявляють, що в Луганську підірвався "міністр"
Внаслідок вибуху в окупованому Луганську 15 травня був поранений так званий "тимчасово виконуючий обов’язки глави Міністерства внутрішніх справ" Ігор Корнет.
Джерело: РИА Новости із посиланням на джерело, ТАСС із посиланням на "правоохоронні органи" окупованої Луганської області
Деталі: РосЗМІ стверджують, що Корнет отримав сильне поранення та перебуває у реанімації.
Доповнено від 16:44: Призначений Росією "глава ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив поранення Корнета. За його словами, той перебуває у важкому стані. Загалом унаслідок вибуху поранено 7 осіб.
Передісторія:
- 15 травня російські загарбники повідомили, що в центрі окупованого Луганська прогриміли вибухи, заявляють нібито є постраждалі.
Що цьому передувало:
- У квітні 2022 року українська розвідка повідомляла, що російська ФСБ арештувала очільника так званого "МВС ЛНР" Ігоря Корнета і запроторила до СІЗО. Розвідники стверджують, що арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави.
- У квітні цього року журналісти проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" отримали аудіозапис розмови очільника бойовиків Луганщини Леоніда Пасічника від джерел в одній з український спецслужб. В аудіозаписі йдеться у тому числі про конфлікт всередині угруповання "ЛНР" і про те, що Пасічник не контролює керівника так званого міністерства внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета.
Корнет на окупованих територіях сформував банду із колаборантів, які працювали у правоохоронній системі. Ця банда тероризує фермерів та підприємців. Пасічник розповів, що про всі проблеми сказав Путіну і той обіцяв розібратись.ВІДЕО ДНЯ
Довідково: До 2014 року Корнет був співробітником карного розшуку в УМВС України в Луганській області. В 2014 році окупати призначили його так званим "міністром внутрішніх справ" самопроголошеної "ЛНР".
У 2017 році його відсторонили від "посади", але він відмовився залишати її, продовживши працювати, ігноруючи накази "керівництва" самопроголошеної республіки.
Він перебуває в розшуку в Україні. У Росії з 2017 року розслідують роль Корнета у справі про вбивство росіянина Артема Булгакова.