Окупанти заявляють, що в Луганську підірвався "міністр"

Внаслідок вибуху в окупованому Луганську 15 травня був поранений так званий "тимчасово виконуючий обов’язки глави Міністерства внутрішніх справ" Ігор Корнет.

Джерело: РИА Новости із посиланням на джерело, ТАСС із посиланням на "правоохоронні органи" окупованої Луганської області

Деталі: РосЗМІ стверджують, що Корнет отримав сильне поранення та перебуває у реанімації.

Доповнено від 16:44: Призначений Росією "глава ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив поранення Корнета. За його словами, той перебуває у важкому стані. Загалом унаслідок вибуху поранено 7 осіб.

Передісторія:

15 травня російські загарбники повідомили, що в центрі окупованого Луганська прогриміли вибухи, заявляють нібито є постраждалі.

Що цьому передувало:

У квітні 2022 року українська розвідка повідомляла, що російська ФСБ арештувала очільника так званого "МВС ЛНР" Ігоря Корнета і запроторила до СІЗО. Розвідники стверджують, що арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави.

У квітні цього року журналісти проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" отримали аудіозапис розмови очільника бойовиків Луганщини Леоніда Пасічника від джерел в одній з український спецслужб. В аудіозаписі йдеться у тому числі про конфлікт всередині угруповання "ЛНР" і про те, що Пасічник не контролює керівника так званого міністерства внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета. Корнет на окупованих територіях сформував банду із колаборантів, які працювали у правоохоронній системі. Ця банда тероризує фермерів та підприємців. Пасічник розповів, що про всі проблеми сказав Путіну і той обіцяв розібратись. ВІДЕО ДНЯ

Довідково: До 2014 року Корнет був співробітником карного розшуку в УМВС України в Луганській області. В 2014 році окупати призначили його так званим "міністром внутрішніх справ" самопроголошеної "ЛНР".

У 2017 році його відсторонили від "посади", але він відмовився залишати її, продовживши працювати, ігноруючи накази "керівництва" самопроголошеної республіки.

Він перебуває в розшуку в Україні. У Росії з 2017 року розслідують роль Корнета у справі про вбивство росіянина Артема Булгакова.