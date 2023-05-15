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За подрывом луганского "министра" оккупантов стоит СБУ – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 мая 2023, 18:07
За подрывом луганского министра оккупантов стоит СБУ – источник
КОРНЕТ ИГОРЬ. фото из открытых источников

За подрывом так называемого "временно исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета стоит Служба безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Других подробностей источник УП пока не предоставил.

Как сообщалось, в результате взрыва в оккупированном Луганске 15 мая был ранен так называемый "и.о. главы Министерства внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

По данным росСМИ, Корнет получил сильное ранение и находится в реанимации. Всего в результате взрыва были ранены 7 человек.

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Темы: ЛугансквзрывСБУ
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