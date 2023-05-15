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Опублікували ще й відео Лукашенка: з хрипким голосом і в бинтах

Євген КізіловПонеділок, 15 травня 2023, 19:08
Опублікували ще й відео Лукашенка: з хрипким голосом і в бинтах
"восковий" лукашенко, фото: белта

Білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому їхній диктатор Олександр Лукашенко спілкується з військовими.

Джерело: пропагандистський телеграм-канал режиму Лукашенка "Пул первого"

Деталі: На відео добре видно, що на лівій руці самопроголошеного президента підозрілий бандаж, а його голос звучить здавлено.

Лукашенко обговорює ситуацію у повітряному просторі навколо Білорусі.

Також опозиційне видання "Наша ніва" звернуло увагу на одну з сьогоднішніх фотографій диктатора. На знімку в Лукашенка відсторонений погляд і "кам'яне" обличчя. Схожий на воскову фігуру.

Що передувало: Раніше в понеділок білоруська пропаганда нарешті показала Лукашенка, про якого кажуть, що він захворів. На руці в нього знову помітили бинт.

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Теми: Лукашенко
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