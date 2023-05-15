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Опубликовали еще и видео Лукашенко: с хриплым голосом и в бинтах

Евгений КизиловПонедельник, 15 мая 2023, 19:08
Опубликовали еще и видео Лукашенко: с хриплым голосом и в бинтах
"восковой" лукашенко, фото: белта

Белорусские пропагандисты опубликовали видео, на котором их диктатор Александр Лукашенко общается с военными.

Источник: пропагандистский телеграм-канал режима Лукашенко "Пул первого"

Детали: На видео хорошо видно, что на левой руке самопровозглашенного президента подозрительный бандаж, а его голос звучит сдавленно.

Лукашенко обсуждает ситуацию в воздушном пространстве вокруг Беларуси.

Также оппозиционное издание "Наша нива" обратило внимание на одну из сегодняшних фотографий диктатора. На снимке у Лукашенко отстраненный взгляд и "каменное" лицо. Похож на восковую фигуру.

Что предшествовало: Ранее в понедельник белорусская пропаганда наконец показала Лукашенко, о котором говорят, что он заболел. На руке у него снова заметили бинт.

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Темы: Лукашенко
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