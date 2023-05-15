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Кадиров заявив, що українські спецслужби нібито вкрали для нього коня

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 20:31
Кадиров заявив, що українські спецслужби нібито вкрали для нього коня
фото з тг-каналу кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що зміг повернути з Чехії свого породистого скакуна Зазу за допомогою українських спецслужб.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: Раніше Чехія в рамках міжнародних санкцій заморозила майно Кадирова, зокрема кілька коней.

Пізніше одну з тварин невідомі викрали зі стайні в чеському селі Крабчице. За даними чеської поліції, це був скакун вартістю майже 17 тисяч євро.

Тепер Кадиров запевняє, що "насправді" крадіжку нібито влаштували спецслужби України.

Пряма мова: "На початку року на мене через посередників вийшли представники українських спецслужб, які запропонували викупити Зазу. Вони знали про мою прихильність до скакуна і не прогадали - звісно ж, я погодився. Чесно кажучи, думав, що Зазу буде передано якось офіційно, зі зняттям з нього санкцій тощо. Але виявилося, що у спецслужб був зухвалий план - вони просто інсценували його крадіжку зі стайні в Чехії у змові з чеськими поліцейськими".

Більше деталей: За словами Кадирова, зараз Зазу на шляху додому, а його крадіжка обійшлася йому в 18 тисяч доларів. "З огляду на його реальну вартість і прекрасний родовід, це сущі копійки", - заявив він.

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Теми: КадировЧехія
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