Кадыров заявил, что украинские спецслужбы якобы украли для него коня

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что смог вернуть из Чехии своего породистого скакуна Зазу при помощи украинских спецслужб.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: Ранее Чехия в рамках международных санкций заморозила имущество Кадырова, в том числе несколько лошадей.

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Позднее одно из животных неизвестные похитили из конюшни в чешском селе Крабчице. По данным чешской полиции, это был скакун стоимостью почти 17 тысяч евро.

Теперь Кадыров заверяет, что "на самом деле" кражу якобы устроили спецслужбы Украины.

Прямая речь: "В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими".

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Больше деталей: По словам Кадырова, сейчас Зазу на пути домой, а его кража обошлась ему в 18 тысяч долларов. "Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки", - заявил он.