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Попри "дикий опір" українські бійці просунулися на флангах Бахмута і взяли ще полонених

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 20:55
Попри дикий опір українські бійці просунулися на флангах Бахмута і взяли ще полонених
Сергій Череватий, фото armyinform.com.ua

Українські сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км у деяких місцях, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Джерело: Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону 15 травня, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ворог чинить дикий опір. За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося 4 авіанальоти. Під час боїв нашим воїнам вдалося знищити 149 окупантів, 160 поранити, 6 потрапили в полон".

Деталі: За словами Череватого, також за минулу добу було підбито 2 бойові машини піхоти, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотні апарати ворога і польовий склад із боєприпасами.

Як і раніше, ворог намагається захопити місто Бахмут, "докладає до цього неймовірних зусиль", сказав Череватий. 

Пряма мова: "Наші воїни тримають там оборону, проявляють вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це все робиться. І це в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців. Операції, спрямованої на виснаження ворога.

По суті Бахмут – це зараз точка певної біфуркації, точка вирішення цього конфлікту, оскільки якщо ворог не знайде можливості поповнювати свої сили там, то ми його просто знищимо".

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Теми: БахмутДонецька областьвійна
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