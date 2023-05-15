Несмотря на "дикое сопротивление" украинские бойцы продвинулись на флангах Бахмута и взяли еще пленных

Украинские силы обороны за последние двое суток продвинулись на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 м до 2 км в некоторых местах, сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Источник: Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона 15 мая, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Враг оказывает дикое сопротивление. За текущие сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боестолкновения, 479 раз враг разными системами, разной артиллерией обстреливал наши позиции. Произошло 4 авианалета. В ходе боев нашим воинам удалось уничтожить 149 оккупантов, 160 ранить, 6 попало в плен".

Детали: По словам Череватого, также за минувшие сутки были подбиты 2 боевые машины пехоты, 2 бронеавтомобиля, 3 беспилотных аппарата врага и полевой склад с боеприпасами.

Враг по-прежнему пытается захватить город Бахмут, "прилагает к этому невероятные усилия", сказал Череватый.

Прямая речь: "Наши воины держат там оборону, проявляя вершины мужества, героизма, выдержки и смекалки. А когда появляется возможность на флангах атаковать врага, то это все делается. И это в рамках оборонной операции, которая продолжается уже много месяцев. Операции, направленной на истощение врага.

По сути Бахмут – это сейчас точка определенной бифуркации, точка решения этого конфликта, поскольку если враг не найдет возможности пополнять свои силы там, то мы его просто уничтожим".