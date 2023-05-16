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У США розповіли, чим важливий візит спецпредставника Китаю до України

"Українська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 01:53
У США розповіли, чим важливий візит спецпредставника Китаю до України
ВЕДАНТ ПАТЕЛ. ФОТО З FACEBOOK

Китай має безпосередньо від української влади почути її позицію щодо завершення війни, саме тому важливо, що спецпредставник КНР відвідає Україну.

Джерело: заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Китаю важливо почути напряму від наших українських партнерів, чому необхідно поважати занепокоєння України в плані безпеки, а також її суверенітет і територіальну цілісність".

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Деталі: У Держдепі наголосили на важливості при будь-яких дипломатичних зусиллях дотримуватися принципу "нічого про Україну без України".

Пател додав, що наразі РФ не демонструє зацікавленості у припиненні війни.

"Насправді вони (росіяни – ред.) діють у зовсім протилежний спосіб. У той час як інші – включно з президентом Зеленським, який виклав власний мирний план – зосереджені на пошуку способів покласти цьому край, Росія запускає безпілотники і ракети в сусідню країну, щоб уразити житлові будинки, лікарні, кінотеатри та вбити велику кількість дітей", – заявив він.

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Нагадаємо: За інформацією Reuters, спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Теми: СШАКитайУкраїна
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