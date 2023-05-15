Представник Китаю відвідає Україну 16-17 травня – Reuters

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Джерело: Reuters із посиланням на українського урядовця, який говорив на умовах анонімності

Деталі: За словами джерела агентства, Лі відвідає Україну у вівторок і середу. Додаткову інформацію урядовець не надав.

Як наголошує Reuters, у Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом. Крім України, дипломат відвідає Польщу, Францію та Німеччину.

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