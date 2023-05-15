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Представник Китаю відвідає Україну 16-17 травня – Reuters

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 15 травня 2023, 12:52
Представник Китаю відвідає Україну 16-17 травня – Reuters
ЛІ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Джерело: Reuters із посиланням на українського урядовця, який говорив на умовах анонімності 

Деталі: За словами джерела агентства, Лі відвідає Україну у вівторок і середу. Додаткову інформацію урядовець не надав.

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Як наголошує Reuters, у Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом. Крім України, дипломат відвідає Польщу, Францію та Німеччину.

Передісторія:

  • 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Китай обіцяв відправити експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).

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Теми: Китайвійнадипломатичні відносини
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