В США рассказали, чем важен визит спецпредставителя Китая в Украину

Китай должен непосредственно от украинской власти услышать ее позицию по завершению войны, поэтому важно, что спецпредставитель КНР посетит Украину.

Источник: заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Китаю важно услышать напрямую от наших украинских партнеров, почему необходимо уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность".

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Детали: В Госдепе отметили важность при любых дипломатических усилиях придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".

Пател добавил, что сейчас РФ не демонстрирует заинтересованности в прекращении войны.

"На самом деле они (россияне – ред.) действуют совершенно противоположным образом. В то время как другие – включая президента Зеленского, который изложил собственный мирный план – сосредоточены на поиске способов положить этому конец, Россия запускает беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома, больницы, кинотеатры и убить большое количество детей", – заявил он.

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Напомним: По информации Reuters, спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая для обсуждения "политического урегулирования" войны.