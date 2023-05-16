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В США рассказали, чем важен визит спецпредставителя Китая в Украину

"Украинская правда"Вторник, 16 мая 2023, 01:53
В США рассказали, чем важен визит спецпредставителя Китая в Украину
ВЕДАНТ ПАТЕЛ. ФОТО З FACEBOOK

Китай должен непосредственно от украинской власти услышать ее позицию по завершению войны, поэтому важно, что спецпредставитель КНР посетит Украину.

Источник: заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Китаю важно услышать напрямую от наших украинских партнеров, почему необходимо уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность".

Детали: В Госдепе отметили важность при любых дипломатических усилиях придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".

Пател добавил, что сейчас РФ не демонстрирует заинтересованности в прекращении войны.

"На самом деле они (россияне – ред.) действуют совершенно противоположным образом. В то время как другие – включая президента Зеленского, который изложил собственный мирный план – сосредоточены на поиске способов положить этому конец, Россия запускает беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома, больницы, кинотеатры и убить большое количество детей", – заявил он.

Напомним: По информации Reuters, спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая для обсуждения "политического урегулирования" войны.

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Темы: СШАКитайУкраина
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