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Нічна атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку, пошкоджені автомобілі, горіла будівля

"Українська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 05:55
Нічна атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку, пошкоджені автомобілі, горіла будівля
Уламки російської ракети. Ілюстративне фото Повітряних сил ЗСУ

У Києві на територію зоопарку в Шевченківському районі впали уламки збитої ракети, уламки ракет також приземлилися у Дарницькому, Оболонському і Солом’янському районах. У Соломʼянському районі горіло нежитлове приміщення, загорілися кілька автомобілів, у Дарницькому – уламки ракети пошкодили дві автівки. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Вибухи в Києві. Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети.

У Соломʼянському районі, попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці. 

У Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі – троє потерпілих. В Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.

У лісопарковій зоні в Дарницькому районі впали уламки БПЛА, без загоряння". 

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Деталі: За попередньою інформацією начальника КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

"Ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - наголосив він.

За словами Попка, найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків – у Солом’янському районі.

"Попередньо зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.

У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", – повідомив він.

Попко також повідомив, що наразі інформації щодо потерпілих немає, а дані оперативного зведення збираються та уточнюються.

Нагадаємо: Сьогодні вночі у Києві прогриміла серія гучних вибухів, спрацювала ППО.

Теми: Київракетний ударВіталій Кличко
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