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Ночная атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию зоопарка, повреждены автомобили, горело здание

"Украинская правда"Вторник, 16 мая 2023, 05:55
Ночная атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию зоопарка, повреждены автомобили, горело здание
Обломки российской ракеты. Иллюстративное фото Воздушных сил ВСУ

В Киеве на территорию зоопарка в Шевченковском районе упали обломки сбитой ракеты, обломки ракет также приземлились в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. В Соломенском районе горело нежилое помещение, загорелись несколько автомобилей, в Дарницком – обломки ракеты повредили две машины.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь Кличко: " Взрывы в Киеве. Несколько – в Соломенском районе. А в Шевченковском, на территорию зоопарка, упали обломки ракеты.

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В Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто, повреждено здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. 

В Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительной информации, в Соломенском районе - трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет.

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В лесопарковой зоне в Дарницком районе упали обломки БПЛА". 

Детали: По предварительной информации начальника КГВА, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.

"Враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - подчеркнул он.

По словам Попко, больше всего повреждений в результате падения обломков – в Соломенском районе.

"Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.

В остальных районах повреждения не существенные - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону", - сообщил он.

Попко также сообщил, что сейчас информации о пострадавших нет, а данные оперативной сводки собираются и уточняются.

Напомним: Сегодня ночью в Киеве прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО.

Темы: Киевракетный ударВиталий Кличко
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