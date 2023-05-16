Рік полону: родини захисників "Азовсталі" закликають повернути бійців додому

Асоціація родин захисників Маріуполя закликає повернути з полону понад 1900 військових з "Азовсталі", серед яких понад 700 – бійці полку "Азов".

Джерело: Асоціація родин захисників "Азовсталі"

Дослівно: "Рівно рік тому, 16 травня, українськими військовими, які 86 днів тримали позиції й захищали Маріуполь від окупантів, було отримано наказ припинити оборону "Азовсталі" та скласти зброю.

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Завдяки їхній мужності та професіоналізму загарбники стягнули в Маріуполь значну частину своїх військ, що дало можливість українським військам перегрупуватися і дочекатися озброєння від партнерів.

Героїзм Маріупольського гарнізону допоміг вистояти іншим великим містам нашої держави. Багатьом це коштувало найдорожчого. Вони пожертвували своїм життям, щоб вижили ми. І ми не маємо права забувати про їхній подвиг".

Деталі: Із 16 до 20 травня 2022 року, після 3-х місяців оборони й боїв, 2 439 військовослужбовців вийшли з підземель заводу "Азовсталь", сподіваючись на обмін між Росією та Україною. Частину бійців згодом вдалося визволити з полону.

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За даними родин захисників Маріуполя, уже рік у російському полоні перебувають більше, ніж 1900 військових-захисників "Азовсталі", з них – понад 700 бійців полку "Азов".

"І тепер наш обов'язок зробити все, аби вже кожен полонений повернувся додому. Їх чекають не лише близькі, а й вся країна. І весь демократичний світ", – наголошують вони.

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