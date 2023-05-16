Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Год плена: семьи защитников "Азовстали" призывают вернуть бойцов домой

Елена РощинаВторник, 16 мая 2023, 11:46

Ассоциация семей защитников Мариуполя призывает вернуть из плена более 1900 военных с "Азовстали", среди которых более 700 – бойцы полка "Азов".

Источник: Ассоциация семей защитников "Азовстали" 

Дословно: "Ровно год назад, 16 мая, украинскими военными, которые 86 дней держали позиции и защищали Мариуполь от оккупантов, был получен приказ прекратить оборону "Азовстали" и сложить оружие. 

Благодаря их мужеству и профессионализму захватчики стянули в Мариуполь значительную часть своих войск, что позволило украинским войскам перегруппироваться и дождаться вооружения от партнеров. 

Героизм Мариупольского гарнизона помог выстоять другим крупным городам нашего государства. Многим это стоило самого дорогого. Они пожертвовали своей жизнью, чтобы выжили мы. И мы не имеем права забывать об их подвиге".

Детали: С 16 по 20 мая 2022 года, после 3-х месяцев обороны и боев, 2 439 военнослужащих вышли из подземелий завода "Азовсталь", надеясь на обмен между Россией и Украиной. Часть бойцов впоследствии удалось освободить из плена. 

По данным семей защитников Мариуполя, уже год в российском плену находятся более 1900 военных-защитников "Азовстали", из них – более 700 бойцов полка "Азов".

ВИДЕО ДНЯ
 
 

"И теперь наш долг сделать все, чтобы уже каждый пленный вернулся домой. Их ждут не только близкие, но и вся страна. И весь демократический мир", – подчеркивают они.

Читайте также: Михаил Вершинин (Кот): Когда говорят, что "командиры "Азова" сидят в Турции, отдыхают" – это полная фигня: они в плену

"Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Темы: пленныеМариупольАзоввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
пленные
ГБР вручило подозрение военному, который сдал в плен 277 морпехов в Мариуполе
Михаил Вершинин (Кот): Когда говорят, что "командиры "Азова" сидят в Турции, отдыхают" – это полная фигня: они в плену
США "охотятся" на россиян, чтобы обменять их на арестованных в РФ американцев – СМИ
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: