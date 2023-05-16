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Год плена: семьи защитников "Азовстали" призывают вернуть бойцов домой

Елена РощинаВторник, 16 мая 2023, 11:46

Ассоциация семей защитников Мариуполя призывает вернуть из плена более 1900 военных с "Азовстали", среди которых более 700 – бойцы полка "Азов".

Источник: Ассоциация семей защитников "Азовстали" 

Дословно: "Ровно год назад, 16 мая, украинскими военными, которые 86 дней держали позиции и защищали Мариуполь от оккупантов, был получен приказ прекратить оборону "Азовстали" и сложить оружие. 

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Благодаря их мужеству и профессионализму захватчики стянули в Мариуполь значительную часть своих войск, что позволило украинским войскам перегруппироваться и дождаться вооружения от партнеров. 

Героизм Мариупольского гарнизона помог выстоять другим крупным городам нашего государства. Многим это стоило самого дорогого. Они пожертвовали своей жизнью, чтобы выжили мы. И мы не имеем права забывать об их подвиге".

Детали: С 16 по 20 мая 2022 года, после 3-х месяцев обороны и боев, 2 439 военнослужащих вышли из подземелий завода "Азовсталь", надеясь на обмен между Россией и Украиной. Часть бойцов впоследствии удалось освободить из плена. 

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По данным семей защитников Мариуполя, уже год в российском плену находятся более 1900 военных-защитников "Азовстали", из них – более 700 бойцов полка "Азов".

 
 

"И теперь наш долг сделать все, чтобы уже каждый пленный вернулся домой. Их ждут не только близкие, но и вся страна. И весь демократический мир", – подчеркивают они.

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Темы: пленныеМариупольАзоввойна
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