В окупованому Криму скасували останній дзвоник майже для всіх школярів

У школах окупованого Криму скасували урочистості лінійки на останній дзвоник для більшості учнів.

Джерело: призначений Росією "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов у Telegram

Деталі: За його словами, "з метою безпеки" лінійки у школах проводитимуться тільки для випускників 9-х і 11-х класів. Заходи відбуватимуться в приміщеннях. Решта учнів відзначать закінчення навчального року у своїх класах.

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Що цьому передувало: