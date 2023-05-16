В окупованому Криму скасували останній дзвоник майже для всіх школярів
Вівторок, 16 травня 2023, 13:02
У школах окупованого Криму скасували урочистості лінійки на останній дзвоник для більшості учнів.
Джерело: призначений Росією "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов у Telegram
Деталі: За його словами, "з метою безпеки" лінійки у школах проводитимуться тільки для випускників 9-х і 11-х класів. Заходи відбуватимуться в приміщеннях. Решта учнів відзначать закінчення навчального року у своїх класах.
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Що цьому передувало:
- До цього у школах Брянської області РФ, яка межує з Україною, скасували урочисті лінійки на останній дзвоник 23 травня.