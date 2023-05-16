В оккупированном Крыму отменили последний звонок почти для всех школьников
Вторник, 16 мая 2023, 13:02
В школах оккупированного Крыма отменили торжества линейки на последний звонок для большинства учеников.
Источник: назначенный Россией "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов в Telegram
Детали: По его словам, "в целях безопасности" линейки в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов. Мероприятия будут проходить в помещениях. Остальные ученики отметят окончание учебного года в своих классах.
Что этому предшествовало:
- До этого в школах Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок 23 мая.
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