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В оккупированном Крыму отменили последний звонок почти для всех школьников

Татьяна ЛозовенкоВторник, 16 мая 2023, 13:02
В оккупированном Крыму отменили последний звонок почти для всех школьников
Иллюстративное фото с freepik

В школах оккупированного Крыма отменили торжества линейки на последний звонок для большинства учеников. 

Источник: назначенный Россией "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов в Telegram

Детали: По его словам, "в целях безопасности" линейки в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов. Мероприятия будут проходить в помещениях. Остальные ученики отметят окончание учебного года в своих классах. 

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Что этому предшествовало: 

  • До этого в школах Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок 23 мая.

Темы: Крымобразованиеоккупациядети
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