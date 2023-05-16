В оккупированном Крыму отменили последний звонок почти для всех школьников

В школах оккупированного Крыма отменили торжества линейки на последний звонок для большинства учеников.

Источник: назначенный Россией "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов в Telegram

Детали: По его словам, "в целях безопасности" линейки в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов. Мероприятия будут проходить в помещениях. Остальные ученики отметят окончание учебного года в своих классах.

Что этому предшествовало:

До этого в школах Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок 23 мая.