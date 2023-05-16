Українські війська знищили 18 одиниць техніки РФ на таврійському напрямку

Сили оборони на таврійському напрямку протягом останньої доби ліквідували 18 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: За його словами, зокрема, знищено шість ворожих БМП, один танк, два БпЛА "Ланцет-3", РЕБ "Силок-01", РЛС "Аістьонок", станцію РЕР "Артикул-М" і гаубицю 2А-65 "Мста-Б".

При цьому втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти.

Тарнавський розповів, що росіяни зосереджують великі зусилля на веденні наступальних дій на авдіївському та мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ворог 22 рази атакував українські позиції, але успіху не мав і відійшов.

Він додав, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали за добу 672 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.