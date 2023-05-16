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Украинские войска уничтожили 18 единиц техники РФ на таврическом направлении

Евгений КизиловВторник, 16 мая 2023, 16:28
Украинские войска уничтожили 18 единиц техники РФ на таврическом направлении
Getty Images

Силы обороны на таврическом направлении в течение последних суток ликвидировали 18 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: По его словам, в частности, уничтожены шесть вражеских БМП, один танк, два БпЛА "Ланцет-3", РЭБ "Силок-01", РЛС "Аистьонок", станция РЭР "Артикул-М" и гаубица 2А-65 "Мста-Б".

При этом потери врага убитыми и ранеными составили более роты.

Тарнавский рассказал, что россияне сосредотачивают большие усилия на ведении наступательных действий на авдеевском и марьинском направлениях. За прошедшие сутки враг 22 раза атаковал украинские позиции, но успеха не имел и отошел.

Он добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления выполнили за сутки 672 огневые задачи. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

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Темы: войнаармияоружие
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