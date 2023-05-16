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Буданов оцінив чесність Пригожина у 80%

Євген КізіловВівторок, 16 травня 2023, 17:41
Буданов оцінив чесність Пригожина у 80%
Кирило Буданов, Getty Images

Голова військової розвідки України Кирило Буданов вважає, що 80% з того, що каже ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин, є чистою правдою.

Джерело: інтерв'ю очільника ГУР Буданова програмі "Різні люди"

Пряма мова: "Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, - це більшістю правда. Є якісь речі, про які навіть не можна сказати, що вони неправдиві - їх можна двояко сприймати, але відсотків 80 з того, що він каже, - це взагалі чиста правда".

Деталі: Зокрема, зазначає Буданов, Пригожин цілком щиро критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу і головнокомандувача збройних сил Росії Валерія Герасимова. Ці нападки не є так званою ІПСО.

На думку голови ГУР, очолювана Пригожиним військова компанія "Вагнер" показала "свою максимальну ефективність" на відміну від російської армії, чиє командування через заздрість намагається "фізично стерти" приватні підрозділи.

Буданов додав, що кадировці теж програють в ефективності вагнерівцям.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 травня Пригожин заявив, що російська армія втекла з позицій в Бахмуті й оголила один із флангів фронту, який довелось прикривати "вагнерівцям". Він поставив ультиматум Міноборони РФ і Генштабу – якщо його найманцям не виділять боєприпаси, то вони підуть з позицій.

Теми: ПригожинБуданов
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