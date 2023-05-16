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Буданов оценил честность Пригожина в 80%

Евгений КизиловВторник, 16 мая 2023, 17:41
Буданов оценил честность Пригожина в 80%
Кирилk Буданов, Getty Images

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что 80% из того, что говорит главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин, является чистой правдой.

Источник: интервью главы ГУР Буданова программе "Разные люди"

Прямая речь: "Самое страшное, что то, что говорит Пригожин, - это в большинстве своем правда. Есть какие-то вещи, о которых даже нельзя сказать, что они ложные - их можно двояко воспринимать, но процентов 80 из того, что он говорит, - это вообще чистая правда".

Детали: В частности, отмечает Буданов, Пригожин вполне искренне критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами России Валерия Герасимова. Эти нападки не являются так называемой ИПСО.

По мнению главы ГУР, возглавляемая Пригожиным военная компания "Вагнер" показала "свою максимальную эффективность" в отличие от российской армии, чье командование из-за зависти пытается "физически стереть" частные подразделения.

Буданов добавил, что кадыровцы тоже проигрывают в эффективности вагнеровцам.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 мая Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта, который пришлось прикрывать "вагнеровцам". Он поставил ультиматум Минобороны РФ и Генштабу - если его наемникам не выделят боеприпасы, то они уйдут с позиций.

Темы: ПригожинБуданов
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