Франція засудила масований ракетний удар РФ по Україні у ніч на вівторок

Офіційний Париж засудив останній масований ракетний удар Росії по Україні у ніч на 16 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувало МЗС Франції.

Париж висловлює рішучий осуд інтенсивного удару із використанням різних типів ракет та дронів, спрямований в основному на Київ.

"Ці удари вкотре умисно були спрямовані проти цивільних об’єктів, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, та свідчить про наміри Росії продовжувати ескалацію у її агресивній війні проти України… Такі дії є воєнними злочинами і не можуть залишитися безкарними", – йдеться у заяві.

Париж обіцяє продовжувати підтримку українських органів, які займаються відповідними розслідуваннями, як і розслідування Міжнародного кримінального суду.

"Як учора вкотре нагадав президент Республіки, Франція продовжить допомагати Україні чинити опір цій протиправній агресії, як у військовому, так і гуманітарному вимірі", – додає МЗС Франції.

Як відомо, в ніч на 16 травня РФ атакувала Україну 18 ракетами різних типів, усіх їх знищили сили оборони – у тому числі шість ракет "Кинджал", перехоплення яких донедавна вважалося практично неможливим.

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