Франция осудила массированный ракетный удар РФ по Украине в ночь на вторник

Официальный Париж осудил последний массированный ракетный удар России по Украине в ночь на 16 мая.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовало МИД Франции.

Париж выражает решительное осуждение интенсивного удара с использованием различных типов ракет и дронов, направленный в основном на Киев.

"Эти удары в очередной раз умышленно были направлены против гражданских объектов, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, и свидетельствует о намерениях России продолжать эскалацию в ее агрессивной войне против Украины... Такие действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными", – говорится в заявлении.

Париж обещает продолжать поддержку украинских органов, которые занимаются соответствующими расследованиями, как и расследование Международного уголовного суда.

"Как вчера в очередной раз напомнил президент Республики, Франция продолжит помогать Украине противостоять этой противоправной агрессии, как в военном, так и гуманитарном плане", – добавляет МИД Франции.

Как известно, в ночь на 16 мая РФ атаковала Украину 18 ракетами различных типов, все их уничтожили силы обороны – в том числе шесть ракет "Кинжал", перехват которых до недавнего времени считался практически невозможным.

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