Зруйнована будівля і згоріли 4 двоповерхові автобуси − наслідки нічного удару росіян по Києву

Тут і далі фото з Facebook ДСНС Києва

У результаті нічної атаки росіян у Києві є руйнування, а також згоріли 4 автобуси і гараж.

Джерело: ГУ ДСНС у Києві у Facebook, голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook

Дослівно ДСНС: "Вночі 16 травня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.

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У Солом’янському районі сталось падіння уламка, внаслідок чого виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить 4 автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м".

Деталі: Як видно з фото, згоріли двоповерхові автобуси, які на початку року Київ отримав від німецького Берліна.

У лютому у "Київпастрансі" заявили, що шукають найкращі маршрути для запуску цих 4 двоповерхових автобусів.

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Фото з Telegram ДСНС

Також сталось руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Займання були ліквідовані.

В інших районах, за даними ДСНС, пошкодження несуттєві – у більшості випадків виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Фото з Telegram ДСНС

Повідомляється, що наразі інформації щодо постраждалих немає.

Фото з Telegram ДСНС

До ліквідації пожеж залучали 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 70 чоловік особового складу.

Водночас голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що на Київщині в одній із громад внаслідок падіння уламків пошкоджено дах приватного будинку. Ще в одній – виявлені незначні пошкодження паркану біля будинку.

Фактів влучань не зафіксовано. Постраждалих немає.

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