Зруйнована будівля і згоріли 4 двоповерхові автобуси − наслідки нічного удару росіян по Києву
У результаті нічної атаки росіян у Києві є руйнування, а також згоріли 4 автобуси і гараж.
Джерело: ГУ ДСНС у Києві у Facebook, голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook
Дослівно ДСНС: "Вночі 16 травня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.
У Солом’янському районі сталось падіння уламка, внаслідок чого виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить 4 автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м".
Деталі: Як видно з фото, згоріли двоповерхові автобуси, які на початку року Київ отримав від німецького Берліна.
У лютому у "Київпастрансі" заявили, що шукають найкращі маршрути для запуску цих 4 двоповерхових автобусів.
Також сталось руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Займання були ліквідовані.
В інших районах, за даними ДСНС, пошкодження несуттєві – у більшості випадків виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.
Повідомляється, що наразі інформації щодо постраждалих немає.
До ліквідації пожеж залучали 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 70 чоловік особового складу.
Водночас голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що на Київщині в одній із громад внаслідок падіння уламків пошкоджено дах приватного будинку. Ще в одній – виявлені незначні пошкодження паркану біля будинку.
Фактів влучань не зафіксовано. Постраждалих немає.
Передісторія:
- Вночі 16 травня на території всієї України оголошували повітряну тривогу, у Києві і Київській області – двічі за ніч.
- У столиці прогриміла серія гучних вибухів, спрацювала ППО.
- У Києві на територію зоопарку в Шевченківському районі впали уламки збитої ракети, уламки ракет також приземлилися у Дарницькому, Оболонському і Солом’янському районах. У Соломʼянському районі горіло нежитлове приміщення, загорілися кілька автомобілів, у Дарницькому – уламки ракети пошкодили дві автівки. За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі – троє потерпілих.
- Російські загарбники вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників "Шахед" − усі ворожі цілі оборонці збили.