Блинкен впервые допустил признание РФ спонсором терроризма: "Никогда не говори "никогда"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на слушаниях в бюджетном комитете Сената США, посвященных Китаю.

Заявление Блинкена прозвучало во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который настаивал на необходимости провозглашения России государством-спонсором терроризма.

"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия", – вспомнил Грэм.

"Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?" – спросил он.

На это глава американской дипломатии коротко ответил: "Никогда не говори "никогда".

Далее в дискуссии с сенатором Блинкен отметил, что, по его мнению, уже введенные санкции и полномочия, которыми обладают США, смогли удержать Пекин от военной помощи Москве.

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Признание России государством-спонсором терроризма привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем. Именно Государственный департамент имеет полномочия определять такой статус.

Администрация Байдена ранее отвергла требования признать РФ государством-спонсором терроризма, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.