РФ намагається посилити наступальні операції у районі Бахмута – ISW

Росія вирішила посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна, вочевидь, зосередилася там на локальних контратаках, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту повідомляється, що так званий голова "ДНР" Денис Пушилін заявив 16 травня, що війська РФ посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації. Крім того, наголосили аналітики, один відомий російський воєнкор повідомив, що чотири невстановлені російські батальйони були розгорнуті на флангах навколо Бахмута, щоб запобігти українським проривам.

В ISW відзначили, що відповідні повідомлення про підкріплення узгоджуються із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня про те, що російські війська розгортають додаткові сили повітряно-десантних військ для захисту флангів Бахмута, які, ймовірно, перекидаються з інших ділянок фронту.

Дослівно: "Повідомлення про перекидання російських підкріплень у район Бахмута свідчать про те, що російські війська продовжують зосереджувати там наступальні сили, незважаючи на більш широкі зусилля зі зміни пріоритетів з метою підготовки до можливих українських контрнаступів.

Російські війська також нещодавно перекинули частини 6-ї гвардійської мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) до невстановленого району на північ від Бахмута, ймовірно, з позицій вздовж лінії Сватове-Куп'янськ.

Передислокація російських військ з інших ділянок фронту в район Бахмута є відповіддю на постійне занепокоєння РФ щодо стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі подальшої деградації наступальних дій "Вагнера" з метою захоплення Бахмута. Це занепокоєння стало більш вираженим в останні дні, коли українські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута, що, можливо, спонукало росіян до подальшого зосередження на тактичних наступальних діях у цьому районі.

ВІДЕО ДНЯ

Підкріплення, ймовірно, також має на меті посилити здатність "Вагнера" швидко захопити решту Бахмута і представити російську тактичну перемогу перед можливими невдачами під час українського контрнаступу".

Більше деталей: За оцінками ISW, російське військове командування протягом останніх тижнів, ймовірно, вирішило змінити пріоритети, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних операцій.

Однак, наголосили в інституті, постійна концентрація на Бахмуті може свідчити про те, що негайні тактичні проблеми можуть підірвати більш масштабні зусилля росіян.