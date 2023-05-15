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Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої – Маляр

Альона Мазуренко Понеділок, 15 травня 2023, 09:25
Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої – Маляр
фото: deepstatemap

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що просування ЗСУ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході оборони Бахмута. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що в місті тривають важкі бої - окупанти підтягують до околиць десантно-штурмові загони. 

Джерело: Military Media Center, Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових. Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута.

Пряма мова Сирського: "Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.

Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.

Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей.

Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває. Всі необхідні для оборони рішення прийняті.

ВІДЕО ДНЯ

Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій".

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Теми: Бахмутвійна
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