Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої – Маляр

Альона Мазуренко Понеділок, 15 травня 2023, 09:25
Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої – Маляр
фото: deepstatemap

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що просування ЗСУ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході оборони Бахмута. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що в місті тривають важкі бої - окупанти підтягують до околиць десантно-штурмові загони. 

Джерело: Military Media Center, Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових. Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута.

Реклама:

Пряма мова Сирського: "Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.

Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.

Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває. Всі необхідні для оборони рішення прийняті.

Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій".

Нагадаємо: 

Теми: Бахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: