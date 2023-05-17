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РФ пытается усилить наступательные операции в районе Бахмута – ISW

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 04:39
РФ пытается усилить наступательные операции в районе Бахмута – ISW
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Россия решила усилить свои тактические наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на то, что Украина, очевидно, сосредоточилась там на локальных контратаках, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В отчете института сообщается, что так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин заявил 16 мая, что войска РФ усилили свои силы в районе Бахмута для стабилизации ситуации. Кроме того, отметили аналитики, один известный российский военкор сообщил, что четыре неустановленных российских батальона были развернуты на флангах вокруг Бахмута, чтобы предотвратить украинские прорывы.

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В ISW отметили, что соответствующие сообщения о подкреплении согласуются с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр от 15 мая о том, что российские войска разворачивают дополнительные силы воздушно-десантных войск для защиты флангов Бахмута, которые, вероятно, перебрасываются с других участков фронта.

Дословно: "Сообщения о переброске российских подкреплений в район Бахмута свидетельствуют о том, что российские войска продолжают сосредотачивать там наступательные силы, несмотря на более широкие усилия по изменению приоритетов с целью подготовки к возможным украинским контрнаступлениям.

Российские войска также недавно перебросили части 6-й гвардейской мотострелковой дивизии (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ) в неустановленный район к северу от Бахмута, вероятно, с позиций вдоль линии Сватово-Купянск.

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Передислокация российских войск с других участков фронта в район Бахмута является ответом на постоянное беспокойство РФ относительно стабильности линии фронта в этом районе на фоне дальнейшей деградации наступательных действий "Вагнера" с целью захвата Бахмута. Это беспокойство стало более выраженным в последние дни, когда украинские войска достигли ограниченных успехов вокруг Бахмута, что, возможно, побудило россиян к дальнейшему сосредоточению на тактических наступательных действиях в этом районе.

Подкрепление, вероятно, также имеет целью усилить способность "Вагнера" быстро захватить остальную часть Бахмута и представить российскую тактическую победу перед возможными неудачами во время украинского контрнаступления".

Больше деталей: По оценкам ISW, российское военное командование в течение последних недель, вероятно, решило изменить приоритеты, чтобы подготовиться к возможным украинским контрнаступательным операциям.

Однако, отметили в институте, постоянная концентрация на Бахмуте может свидетельствовать о том, что немедленные тактические проблемы могут подорвать более масштабные усилия россиян.

Темы: БахмутРосcиявойна
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