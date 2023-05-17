Удар по Миколаєву: ворог випустив по місту 2 ракети "Калібр"
Середа, 17 травня 2023, 06:47
Ввечері 16 травня російські окупанти завдали ударів по місту Миколаїв двома крилатими ракетами "Калібр".
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Деталі: Зазначається, шо "Калібри" влучили у цивільну інфраструктуру Миколаєва.
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У Генштабі також уточнили, що вчора ворог випустив 2 ракети із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.
Передісторія:
- 16 травня російські окупанти вдарили по Миколаєву, у місті спалахнули пожежі, постраждала жінка.
- Віталій Кім показав "військову ціль" у Миколаєві, в яку влучили росіяни. Судячи з фото, пошкоджено супермаркет.
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