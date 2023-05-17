Удар по Николаеву: враг выпустил по городу 2 ракеты "Калибр"
Среда, 17 мая 2023, 06:47
Вечером 16 мая российские оккупанты нанесли удары по городу Николаев двумя крылатыми ракетами "Калибр".
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Детали: Отмечается, что "Калибры" попали в гражданскую инфраструктуру Николаева.
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В Генштабе также уточнили, что вчера враг выпустил 2 ракеты с С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.
Предыстория:
- 16 мая российские оккупанты ударили по Николаеву, в городе вспыхнули пожары, пострадала женщина.
- Виталий Ким показал "военную цель" в Николаеве, в которую попали россияне. Судя по фото, поврежден супермаркет.
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