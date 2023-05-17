Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запоріжжі окупанти розмістили особовий склад у дитсадку – Генштаб

"Українська правда"Середа, 17 травня 2023, 07:25
На Запоріжжі окупанти розмістили особовий склад у дитсадку – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти розмісили особовий склад у дитячому садку селища Юр’ївка Запорізької області, при цьому на території закладу проживають цивільні люди.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник й надалі продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях.

Будівлю дитячого садочка селища Юр’ївка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу.

Водночас, на території садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів".

Нагадаємо: За даними Генштабу, на Херсонщині ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ.

Теми: ГенштабокупаціяЗапорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Генштаб
Втрати Росії у війні проти України перевалили за 200 тисяч убитими – Генштаб ЗСУ
Між Силами оборони і окупантами за добу відбулося 55 бойових зіткнень – зведення
Удар по Миколаєву: ворог випустив по місту 2 ракети "Калібр"
Останні новини
01:19
Зеленський і Байден проведуть зустріч в Японії в неділю
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
Усі новини...
Реклама: