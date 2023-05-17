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На Запоріжжі окупанти розмістили особовий склад у дитсадку – Генштаб

"Українська правда"Середа, 17 травня 2023, 07:25
На Запоріжжі окупанти розмістили особовий склад у дитсадку – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти розмісили особовий склад у дитячому садку селища Юр’ївка Запорізької області, при цьому на території закладу проживають цивільні люди.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник й надалі продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях.

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Будівлю дитячого садочка селища Юр’ївка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу.

Водночас, на території садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів".

Нагадаємо: За даними Генштабу, на Херсонщині ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ.

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Теми: ГенштабокупаціяЗапорізька областьвійна
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