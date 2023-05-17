На Запорожье оккупанты разместили личный состав в детсаду – Генштаб

Российские оккупанты разместили личный состав в детском саду поселка Юрьевка Запорожской области, при этом на территории заведения проживают гражданские люди.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник и в дальнейшем продолжает цинично использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в своих целях.

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Здание детского сада поселка Юрьевка Запорожской области российские оккупанты используют для размещения личного состава.

В то же время, на территории садика проживают гражданские лица, которые были вывезены из приближенных к линии боевого соприкосновения населенных пунктов".

Напомним: По данным Генштаба, на Херсонщине враг принудительно мобилизует мужчин, которые получили гражданство РФ.