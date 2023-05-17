Речник Повітряних сил: Знищити Patriot "Кинджалом" неможливо

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що зенітно-ракетний комплекс "Patriot" неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета "Кинджал".

Джерело: Ігнат в ефірі національного телемарафону вранці 17 травня

Пряма мова: "Результат протиповітряного бою може бути різний. Але вчора ми взагалі сказали: "без коментарів". Не коментуємо брехуна Конашенкова (речника Міноборони РФ – ред.), який уже 8 разів поспіль знищив весь склад нашої авіації. Якби в нас було стільки літаків, скільки вони "знищили", мабуть, ми вже б давно перемогли.

Я хочу сказати: не переймайтеся за долю "Patriot". З технічної точки зору, "Patriot" – це комплекс, батарея, дивізіон, система, всі по-різному називають і ніхто не може зрозуміти, з чого він складається".

Деталі: Ігнат зазначив, що дивізіон – це командний пункт, у якому стоїть бойова обслуга, відстежує повітряні цілі і отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності. Таким чином він відпрацьовує по повітряних цілях.

Комплекс може працювати в ручному, напівавтоматичному й автоматичному режимі.

За словами речника ПС, саме автоматичний режим роботи "Patriot" дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було от минулої ночі: "Автоматика – швидкість прийняття рішень, виявлення цілей і застосування озброєння".

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Ігнат додав, що у комплексу є радар і до 8-ми пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані на відстані, вони забезпечують пуски ракет.

Пряма мова: "Ну, знищити систему якимось там "Кинджалом" – ну, це неможливо. Тому все, що там вони (росіяни – ред.) розповідають, нехай залишиться в їхньому архіві пропаганди".

Деталі: Ігнат не зміг сказати, що було цілями 6 ракет "Кинджал", збитих над Києвом у ніч на 16 травня.

"Те, що летіли (ракети) на столицю чи на Київщину, – це 100%. Це факт, тому що всі бачили, що розривалося в небі. Якщо перехоплює ракета той самий "Кинджал" чи інші ракети високо в небі, то вирахувати, куди саме цілили, ми не можемо. Там відхилення на декілька градусів ракети – і вона вже летить на десяток кілометрів далі", – зазначив Ігнат.

"Ми не дізнаємося, куди цілили, тому що цілі було знищено. І добре, що не дізнаємося", – сказав він.

Ігнат додав, що в росіян є кілька списків пріоритетних цілей по всій Україні: це і військові, і інфраструктурні об’єкти, і склади, й об'єкти паливно-енергетичного сектора.

Цьому передувало: У Міноборони Росії 16 травня заявили, що нібито "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" у місті Київ уражено зенітний ракетний комплекс "Patriot" виробництва США".

У США не підтвердили знищення ЗРК "Patriot" в Україні, однак, за деякою інформацією, комплекс міг бути пошкоджений.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що не може підтвердити повідомлення про ураження системи "Patriot" в Україні, але якщо американська система ППО зазнала пошкоджень, то США допоможуть із ремонтом.