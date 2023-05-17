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Спикер Воздушных сил: Уничтожить Patriot "Кинжалом" невозможно

Елена РощинаСреда, 17 мая 2023, 10:55
Спикер Воздушных сил: Уничтожить Patriot Кинжалом невозможно
Юрий Игнат, фото Медиацентр Украина - Укринформ

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что зенитно-ракетный комплекс "Patriot" невозможно уничтожить одним ударом, даже если это ракета "Кинжал".

Источник: Игнат в эфире национального телемарафона утром 17 мая

Прямая речь: "Результат противовоздушного боя может быть разный. Но вчера мы вообще сказали: "без комментариев". Не комментируем лжеца Конашенкова (спикера Минобороны РФ – ред.), который уже 8 раз подряд уничтожил весь состав нашей авиации. Если бы у нас было столько самолетов, сколько они "уничтожили", наверное, мы уже бы давно победили.  

Я хочу сказать: не переживайте за судьбу "Patriot". С технической точки зрения, "Patriot" – это комплекс, батарея, дивизион, система, все по-разному называют и никто не может понять, из чего он состоит". 

Детали: Игнат отметил, что дивизион – это командный пункт, в котором стоит боевая обслуга, отслеживает воздушные цели и получает информацию о воздушной обстановке в зоне своей ответственности. Таким образом он отрабатывает по воздушным целям.

Комплекс может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме. 

По словам спикера ВС, именно автоматический режим работы "Patriot" позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью: "Автоматика – скорость принятия решений, обнаружения целей и применения вооружения". 

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Игнат добавил, что есть радар и до 8-ми пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами, которые расположены на расстоянии, они обеспечивают пуски ракет.

Прямая речь: "Ну, уничтожить систему каким-то там "Кинжалом" – ну, это невозможно. Поэтому все, что там они (россияне – ред.) рассказывают, пусть останется в их архиве пропаганды".

Детали: Игнат не смог сказать, что было целями 6 ракет "Кинжал", сбитых над Киевом в ночь на 16 мая.

"То, что летели (ракеты) на столицу или на Киевщину, – это 100%. Это факт, потому что все видели, что разрывалось в небе. Если перехватывает ракета тот самый "Кинжал" или другие ракеты высоко в небе, то вычислить, куда именно целились, мы не можем. Там отклонение на несколько градусов ракеты – и она уже летит на десяток километров дальше", – отметил Игнат.

"Мы не узнаем, куда целились, потому что цели были уничтожены. И хорошо, что не узнаем", – сказал он.

Игнат добавил, что у россиян есть несколько списков приоритетных целей по всей Украине: это и военные, и инфраструктурные объекты, и склады, и объекты топливно-энергетического сектора.

Этому предшествовало: В Минобороны России 16 мая заявили, что якобы "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс "Patriot" производства США".

В США не подтвердили уничтожение ЗРК "Patriot" в Украине, однако, по некоторой информации, комплекс мог быть поврежден.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не может подтвердить сообщения о поражении системы "Patriot" в Украине, но если американская система ПВО получила повреждения, то США помогут с ремонтом.

Темы: PatriotПВОвойнаВоздушные силы ВСУ
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