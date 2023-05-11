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Посол США заявив, що ПАР могла постачати Росії боєприпаси та зброю – там чекають доказів

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 20:01
Посол США заявив, що ПАР могла постачати Росії боєприпаси та зброю – там чекають доказів
Посол США в ПАР Рубен Брігеті, фото з Twitter Ambassador Reuben Brigety

Посол США в Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни в Україні.

Заяву американського посла наводить News24, повідомляє "Європейська правда".

"Серед речей, які ми відзначили, було причалювання вантажного судна до військово-морської бази Саймонстаун із 6 по 8 грудня 2022 року, яке, як ми впевнені, завантажило зброю та боєприпаси на це судно, коли воно поверталося до Росії", – зазначив він.

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Брігеті сказав, що США дуже серйозно ставляться до цього питання.

"Озброєння росіян надзвичайно серйозне, і ми не вважаємо цю проблему вирішеною, і ми хотіли б, щоб ПАР почала практикувати свою політику неприєднання", – наголосив дипломат.

Оновлення: Влада Південно-Африканської Республіки висловила занепокоєння заявами американського посла і пообіцяла розслідування.

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"Хоча на сьогоднішній день не було надано жодних доказів на підтримку цих звинувачень, уряд зобов'язався ініціювати незалежне розслідування, яке очолить суддя у відставці", – зазначається в повідомленні на сайті президента ПАР.

Там додають, що під час останніх зустрічей із південноафриканськими посадовцями американська сторона пообіцяла надати відповідні дані своєї розвідки.

"Тому дуже прикро, що посол США посів контрпродуктивну публічну позицію, яка підриває досягнуте порозуміння з цього питання і дуже позитивну та конструктивну взаємодію між двома делегаціями", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у березні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про існування ознак того, що Росія зверталась до Китаю з проханням надати летальну допомогу для ведення повномасштабної війни в Україні.

У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима про серйозні наслідки для нього в разі надання летальної допомоги Росії.

УП, доповнено
Теми: війнаРосіязброяПАР
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