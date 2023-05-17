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В ОП подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать в Украину с "мирной инициативой"

Александр Шумилин, Алена МазуренкоСреда, 17 мая 2023, 13:31
В ОП подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать в Украину с мирной инициативой
Сирил Рамафоса /AFP VIA GETTY IMAGES

Во время телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой президент ЮАР заявил, что хочет приехать в Украину в составе миссии от нескольких стран Африки.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП

Дословно: "Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.

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Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской Формуле Мира и пригласить присоединиться к ее реализации".

Детали: 16 мая российские пропагандисты сообщали, что Рамафоса поговорил с Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В РФ утверждали, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по "мирной инициативе".

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  • В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.
  • Летом Путин приглашен на саммит глав пяти стран - БРИКС, который состоится в ЮАР.
  • ЮАР отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию в Украине.
  • В ЮАР даже подумывали выйти из Международного уголовного суда, чтобы не арестовывать Путина, но в итоге предложили ему принять участие в саммите через Zoom, а не лично.
  • Посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны в Украине.

Темы: ЗеленскийАфрика
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