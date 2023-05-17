В ОП подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать в Украину с "мирной инициативой"
Во время телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой президент ЮАР заявил, что хочет приехать в Украину в составе миссии от нескольких стран Африки.
Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП
Дословно: "Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.
Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской Формуле Мира и пригласить присоединиться к ее реализации".
Детали: 16 мая российские пропагандисты сообщали, что Рамафоса поговорил с Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
В РФ утверждали, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по "мирной инициативе".
Напомним:
- В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.
- Летом Путин приглашен на саммит глав пяти стран - БРИКС, который состоится в ЮАР.
- ЮАР отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию в Украине.
- В ЮАР даже подумывали выйти из Международного уголовного суда, чтобы не арестовывать Путина, но в итоге предложили ему принять участие в саммите через Zoom, а не лично.
- Посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны в Украине.