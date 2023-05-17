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На Бахмутському напрямку просуваємось, у самому місті запеклі бої – Маляр 

Альона Мазуренко Середа, 17 травня 2023, 14:27
На Бахмутському напрямку просуваємось, у самому місті запеклі бої – Маляр 
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Бахмутському напрямку захисники звільнили майже 20 квадратних км, а в самому місті точаться запеклі бої – там ворог дещо просувається.

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "На Бахмутському напрямку зараз:

  • звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування.
  • у самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається".

Деталі: За словами заступниці міністра, все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - українське командування та бійці роблять: "Роблять професійно та на межі можливостей".

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Теми: БахмутвійнаМіноборони
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