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На Бахмутском направлении продвигаемся, в самом городе ожесточенные бои – Маляр

Алена МазуренкоСреда, 17 мая 2023, 14:27
На Бахмутском направлении продвигаемся, в самом городе ожесточенные бои – Маляр
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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении защитники освободили почти 20 квадратных км, а в самом городе идут ожесточенные бои - там враг несколько продвигается.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "На Бахмутском направлении сейчас:

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  • освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км - не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках имеем продвижение.
  • в самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается".

Детали: По словам заместителя министра, все, что в военном понимании, можно сделать в этой ситуации - украинское командование и бойцы делают: "Делают профессионально и на пределе возможностей".

Темы: БахмутвойнаМинобороны
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