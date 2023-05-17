У "Чесно" назвали депутатів, які прогулювали засідання Ради найчастіше

Від початку 2022 року у парламенті відбулося понад 2800 голосувань, і майже 60 нардепів пропустили понад 30% з них.

Джерело: громадський рух Чесно

Деталі: За підрахунками "Чесно", найбільший відсоток прогульників – у депутатських групах "За майбутнє", "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України". Найменше прогулюють у "Європейській солідарності", "Слузі народу" та групі "Довіра".

У топ-3 прогульників: Федір Христенко (ексОПЗЖ і наразі позафракційний), Анжеліка Лабунська (Батьківщина), а також скандально відомий представник "батальйону Монако", колишній член Партії регіонів та ОПЗЖ, а нині один із лідерів групи "Відновлення України" Вадим Столар.

У "Чесно" наголосили, що до лав прогульників не вносили депутатів, які захищають країну зі зброєю в руках, а також тих, хто перебуває за кордоном у складі постійних парламентських делегацій.

Активісти звернулись із запитом до Верховної Ради аби з'ясувати, хто з нардепів, які входять до постійних делегацій, були у відрядженнях від початку 2022 року та могли пропустити засідання. В Апараті ВР відповіли, що не володіють такою інформацією, бо за останній рік багато відряджень були не за рахунок держбюджету, а за власні кошти депутатів.