Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Честно" назвали депутатов, которые прогуливали заседания Рады чаще всего

Татьяна ЛозовенкоСреда, 17 мая 2023, 14:55
В Честно назвали депутатов, которые прогуливали заседания Рады чаще всего
ФОТО С САЙТА "СЛУГИ НАРОДА"

С начала 2022 года в парламенте состоялось более 2800 голосований, и почти 60 нардепов пропустили более 30% из них.

Источник: общественное движение Честно

Детали: По подсчетам "Честно", наибольший процент прогульщиков - в депутатских группах "За будущее", "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины". Меньше всего прогуливают в "Европейской солидарности", "Слуге народа" и группе "Доверие".

Реклама:
 

В топ-3 прогульщиков: Федор Христенко (экс-ОПЗЖ и сейчас внефракционный), Анжелика Лабунская (Батькивщина), а также скандально известный представитель "батальона Монако", бывший представитель Партии регионов и ОПЗЖ, а ныне один из лидеров группы "Восстановление Украины" Вадим Столар.

 
 

В "Честно" отметили, что в ряды прогульщиков не вносили депутатов, которые защищают страну с оружием в руках, а также тех, кто находится за границей в составе постоянных парламентских делегаций.

 

Активисты обратились с запросом в Верховную Раду, чтобы выяснить, кто из нардепов, которые входят в постоянные делегации, были в командировках с начала 2022 года и могли пропустить заседание. В Аппарате ВР ответили, что не владеют такой информацией, потому что за последний год многие командировки были не за счет госбюджета, а за собственные средства депутатов. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: партииВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
партии
Рада возобновила отчетность политический партий
Правящая партия Польши раскрыла первый из вопросов, которые хотят вынести на референдум
Между ковидом и войной с миллиардами гривен: как и когда украинские партии снова начнут отчитываться
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: