В "Честно" назвали депутатов, которые прогуливали заседания Рады чаще всего

С начала 2022 года в парламенте состоялось более 2800 голосований, и почти 60 нардепов пропустили более 30% из них.

Источник: общественное движение Честно

Детали: По подсчетам "Честно", наибольший процент прогульщиков - в депутатских группах "За будущее", "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины". Меньше всего прогуливают в "Европейской солидарности", "Слуге народа" и группе "Доверие".

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В топ-3 прогульщиков: Федор Христенко (экс-ОПЗЖ и сейчас внефракционный), Анжелика Лабунская (Батькивщина), а также скандально известный представитель "батальона Монако", бывший представитель Партии регионов и ОПЗЖ, а ныне один из лидеров группы "Восстановление Украины" Вадим Столар.

В "Честно" отметили, что в ряды прогульщиков не вносили депутатов, которые защищают страну с оружием в руках, а также тех, кто находится за границей в составе постоянных парламентских делегаций.

Активисты обратились с запросом в Верховную Раду, чтобы выяснить, кто из нардепов, которые входят в постоянные делегации, были в командировках с начала 2022 года и могли пропустить заседание. В Аппарате ВР ответили, что не владеют такой информацией, потому что за последний год многие командировки были не за счет госбюджета, а за собственные средства депутатов.