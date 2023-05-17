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ЗМІ РФ назвали імена трьох льотчиків, які загинули у Брянській області 13 травня

Валентина РоманенкоСереда, 17 травня 2023, 16:30
ЗМІ РФ назвали імена трьох льотчиків, які загинули у Брянській області 13 травня
26-річний Дмитро Осипов і 24-річний Сергій Чигилейчик, які летіли бомбити мирних українців

Російський телеграм-канал Astra назвав імена трьох льотчиків, які загинули під час катастрофи військових бортів у Брянській області РФ 13 травня

Джерело: Astra, "Медуза"

Деталі: За даними телеграм-каналу, 26-річний Дмитро Осипов і 24-річний Сергій Чигилейчик із Вязьми Смоленської області - члени екіпажу збитого вертольота Мі-8.

Повідомляють, зокрема, що 15 травня у "Вязьмо-брянській" школі, де навчався Чигилейчик, відбулася жалобна лінійка на його честь.

Крім того, російському виданню "Брянская улица" вдалося дізнатися ім'я ще одного загиблого пілота, Гліба Полякова. Чим керував він, не уточнюється.

Раніше Astra писала, що під Клинцями загинув уродженець Краснодара, льотчик Мі-8 Максим Савченко.

За неофіційними російськими даними, 13 травня в Брянській області розбилися два вертольоти Мі-8, а також літаки Су-34 і Су-35. Телеграм-канали в РФ повідомляли про дев'ятьох загиблих військовослужбовців.

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Офіційно губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив катастрофу тільки одного вертольота Мі-8.

Міністерство оборони Росії досі не прокоментувало інциденту.

15 травня про те, що в Брянській області "було збито чотири повітряні судна", заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За даними Повітряних сил України, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки становить п'ять одиниць.

Речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат коментуючи події, які в РФ назвали "чорним днем російської авіації", висловився, що російські літаки і вертольоти "нарвалися на неприємності".

Ігнат зазначив, що російська пропаганда зараз розглядає багато варіантів: від роботи російських партизанів до роботи українських винищувачів, а також української або російської ППО, українських партизанів із ПЗРК тощо. "Версій багато, істерика напружена, ми за ними спостерігаємо, і це нас, безумовно, дуже тішить", - додав офіцер.

Теми: війнаавіа
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