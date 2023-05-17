Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ РФ назвали імена трьох льотчиків, які загинули у Брянській області 13 травня

Валентина РоманенкоСереда, 17 травня 2023, 16:30
ЗМІ РФ назвали імена трьох льотчиків, які загинули у Брянській області 13 травня
26-річний Дмитро Осипов і 24-річний Сергій Чигилейчик, які летіли бомбити мирних українців

Російський телеграм-канал Astra назвав імена трьох льотчиків, які загинули під час катастрофи військових бортів у Брянській області РФ 13 травня

Джерело: Astra, "Медуза"

Деталі: За даними телеграм-каналу, 26-річний Дмитро Осипов і 24-річний Сергій Чигилейчик із Вязьми Смоленської області - члени екіпажу збитого вертольота Мі-8.

Реклама:

Повідомляють, зокрема, що 15 травня у "Вязьмо-брянській" школі, де навчався Чигилейчик, відбулася жалобна лінійка на його честь.

Крім того, російському виданню "Брянская улица" вдалося дізнатися ім'я ще одного загиблого пілота, Гліба Полякова. Чим керував він, не уточнюється.

Раніше Astra писала, що під Клинцями загинув уродженець Краснодара, льотчик Мі-8 Максим Савченко.

ВІДЕО ДНЯ

За неофіційними російськими даними, 13 травня в Брянській області розбилися два вертольоти Мі-8, а також літаки Су-34 і Су-35. Телеграм-канали в РФ повідомляли про дев'ятьох загиблих військовослужбовців.

Офіційно губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив катастрофу тільки одного вертольота Мі-8.

Міністерство оборони Росії досі не прокоментувало інциденту.

15 травня про те, що в Брянській області "було збито чотири повітряні судна", заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За даними Повітряних сил України, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки становить п'ять одиниць.

Речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат коментуючи події, які в РФ назвали "чорним днем російської авіації", висловився, що російські літаки і вертольоти "нарвалися на неприємності".

Ігнат зазначив, що російська пропаганда зараз розглядає багато варіантів: від роботи російських партизанів до роботи українських винищувачів, а також української або російської ППО, українських партизанів із ПЗРК тощо. "Версій багато, істерика напружена, ми за ними спостерігаємо, і це нас, безумовно, дуже тішить", - додав офіцер.

Теми: війнаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: