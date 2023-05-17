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СМИ РФ назвали имена трех летчиков, погибших в Брянской области 13 мая

Валентина РоманенкоСреда, 17 мая 2023, 16:30
СМИ РФ назвали имена трех летчиков, погибших в Брянской области 13 мая
26-летний Дмитрий Осипов и 24-летний Сергей Чигилейчик, которые летели бомбить мирных украинцев

Российский телеграм-канал Astra назвал имена трех летчиков, погибших при крушении военных бортов в Брянской области РФ 13 мая

Источник: Astra, "Медуза"

Детали: По данным телеграм-канала, 26-летний Дмитрий Осипов и 24-летний Сергей Чигилейчик из Вязьмы Смоленской области – члены экипажа сбитого вертолета Ми-8.

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Сообщается в частности, что 15 мая в "Вязьмо-брянской" школе, где учился Чигилейчик, прошла траурная линейка в его честь.

Кроме того, российскому изданию "Брянская улица" удалось узнать имя еще одного погибшего пилота, Глеба Полякова. Чем управлял он, не уточняется.

Ранее Astra писала, что под Клинцами погиб уроженец Краснодара, летчик Ми-8 Максим Савченко.

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По неофициальным российским данным, 13 мая в Брянской области разбились два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35. Телеграм-каналы в РФ сообщали о девяти погибших военнослужащих.

Официально губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил крушение только одного вертолета Ми-8.

Министерство обороны России до сих пор не прокомментировало инцидент.

15 мая о том, что в Брянской области "были сбиты четыре воздушных судна", заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По данным Воздушных сил Украины, общее количество потерянной россиянами воздушной техники составляет пять единиц.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат комментируя события, которые в РФ назвали "черным днем российской авиации", выразился, что российские самолеты и вертолеты "нарвались на неприятности".

Игнат отметил, что российская пропаганда сейчас рассматривает много вариантов: от работы российских партизан до работы украинских истребителей, а также украинской или российской ПВО, украинских партизан с ПЗРК и т.д. "Версий много, истерика напряженная, мы за ними наблюдаем, и это нас, безусловно, очень радует", - добавил офицер.

Темы: войнаавиа
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