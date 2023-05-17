Україну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

16-17 травня з візитом в Україні перебував спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який 10 років був послом КНР в Росії.

Джерело: сайт Міністерства закордонних справ України

Деталі: Повідомляється, що поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіна 26 квітня.

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В ході візиту Лі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Дослівно: "Сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії.

Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

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Міністр відзначив важливість участі Китаю в реалізації Формули миру Президента України, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.

Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного".

Зустріч Лі з Кулебою фото МЗС

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