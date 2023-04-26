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Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Альона Мазуренко Середа, 26 квітня 2023, 14:24
Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Джерело: Зеленський у Twitter, речник Зеленського Сергій Никифоров у FacebookXinhua

Пряма мова: "У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин".

Деталі: Спікер президента України повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.

В ОП обіцяли опублікувати подробиці згодом.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі указу про призначення посла України в Китаї немає на сайті Офісу президента, проте станом на 13 березня 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що подав на розгляд президенту кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії. 

Китайське видання Xinhua повідомляє, що Сі Цзіньпін схиляв Зеленського до діалогу та переговорів: "Діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом з "української кризи" (саме так Китай та китайські ЗМІ називають вторгнення Росії в Україну - ред.), а в ядерній війні ніхто не виграє".

Передісторія:

Теми: Сі ЦзіньпінЗеленський
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