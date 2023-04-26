Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Джерело: Зеленський у Twitter, речник Зеленського Сергій Никифоров у Facebook, Xinhua
Пряма мова: "У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин".
Деталі: Спікер президента України повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.
I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023
В ОП обіцяли опублікувати подробиці згодом.
Наразі указу про призначення посла України в Китаї немає на сайті Офісу президента, проте станом на 13 березня 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що подав на розгляд президенту кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.
Китайське видання Xinhua повідомляє, що Сі Цзіньпін схиляв Зеленського до діалогу та переговорів: "Діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом з "української кризи" (саме так Китай та китайські ЗМІ називають вторгнення Росії в Україну - ред.), а в ядерній війні ніхто не виграє".
Передісторія:
- 16 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з китайським колегою Цінь Ганом принципи, на яких можна відновити мир в Україні.
- 20-22 березня Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Раніше повідомлялося, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова буде першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.
- 24 лютого Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
- До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.
- Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.