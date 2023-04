Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Джерело: Зеленський у Twitter, речник Зеленського Сергій Никифоров у Facebook, Xinhua

Пряма мова: "У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин".

Деталі: Спікер президента України повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.