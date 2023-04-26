Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Джерело: Зеленський у Twitter, речник Зеленського Сергій Никифоров у Facebook, Xinhua

Пряма мова: "У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин".

Деталі: Спікер президента України повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

В ОП обіцяли опублікувати подробиці згодом.

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Наразі указу про призначення посла України в Китаї немає на сайті Офісу президента, проте станом на 13 березня 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що подав на розгляд президенту кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

Китайське видання Xinhua повідомляє, що Сі Цзіньпін схиляв Зеленського до діалогу та переговорів: "Діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом з "української кризи" (саме так Китай та китайські ЗМІ називають вторгнення Росії в Україну - ред.), а в ядерній війні ніхто не виграє".

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