Китай відправить з візитом в Україну дипломата, який був послом в РФ
Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).
Джерело: Хіnhua із посиланням на заяву лідера КНР Сі Цзіньпіна під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським, СNN із посиланням на брифінг МЗС КНР
Деталі: Повідомляється, що метою візиту буде проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання "кризи" в Україні.
Оновлено: В МЗС КНР уточнили, що посланником в Україні та "інших країнах" буде Лі Хуей, який є колишнім послом Китаю в Росії (з 2009 по 2019 рік). Міністерство не повідомило, коли Лі здійснить поїздку і які ще країни відвідає.
Пізніше Хіnhua повідомило: Сі сказав, що цінує неодноразове акцентування уваги президентом Зеленським на розвитку китайсько-українських зв'язків та співпраці з Китаєм, а також подякував Україні за надання значної допомоги в евакуації китайських громадян минулого року.
У розмові із Зеленським Сі зазначив, що двосторонні відносини України та КНР пройшли 31 рік розвитку і досягли рівня стратегічного партнерства. Взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, як сказав Сі, є політичною основою двосторонніх відносин.
Бажання Китаю розвивати відносини з Україною є послідовним і чітким, сказав Сі, додавши, що незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай готовий працювати з Україною для просування взаємовигідного співробітництва між двома країнами.
Передісторія:
- Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Що цьому передувало:
- 16 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з китайським колегою Цінь Ганом принципи, на яких можна відновити мир в Україні.
- 20-22 березня Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Раніше повідомлялося, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова буде першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.
- 24 лютого Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
- До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.
- Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.