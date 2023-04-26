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Китай відправить з візитом в Україну дипломата, який був послом в РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 квітня 2023, 16:30
Китай відправить з візитом в Україну дипломата, який був послом в РФ
Лі Хуей, фото ТАСС

Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).

Джерело: Хіnhua із посиланням на заяву лідера КНР Сі Цзіньпіна під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським, СNN із посиланням на брифінг МЗС КНР

Деталі: Повідомляється, що метою візиту буде проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання "кризи" в Україні.   

Оновлено: В МЗС КНР уточнили, що посланником в Україні та "інших країнах" буде Лі Хуей, який є колишнім послом Китаю в Росії (з 2009 по 2019 рік). Міністерство не повідомило, коли Лі здійснить поїздку і які ще країни відвідає. 

Пізніше Хіnhua повідомило: Сі сказав, що цінує неодноразове акцентування уваги президентом Зеленським на розвитку китайсько-українських зв'язків та співпраці з Китаєм, а також подякував Україні за надання значної допомоги в евакуації китайських громадян минулого року. 

У розмові із Зеленським Сі зазначив, що двосторонні відносини України та КНР пройшли 31 рік розвитку і досягли рівня стратегічного партнерства. Взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, як сказав Сі, є політичною основою двосторонніх відносин.

Бажання Китаю розвивати відносини з Україною є послідовним і чітким, сказав Сі, додавши, що незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай готовий працювати з Україною для просування взаємовигідного співробітництва між двома країнами.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Що цьому передувало:

Теми: Китайдипломатичні відносинивійнаСі Цзіньпін
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