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Украину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Евгений КизиловСреда, 17 мая 2023, 18:41
Украину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
Ли Хуей, Фото Xinhua

16-17 мая с визитом в Украине находился специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, который 10 лет был послом КНР в России.

Источник: сайт Министерства иностранных дел Украины

Детали: Сообщается, что поездка состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и председателя Китая Си Цзиньпина 26 апреля.

В ходе визита Ли встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Дословно: "Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что Украина не принимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта.

Министр отметил важность участия Китая в реализации Формулы мира Президента Украины, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилиях.

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Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня".

 
Встреча Ли с Кулебой
фото мид

Что предшествовало:

  • 26 апреля Зеленский поговорил по телефону с главой КНР Си. Это был первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Во время разговора лидеры договорились, что Китай отправит Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину, а также в Россию, Польшу, Францию и Германию для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса".
  • Ли был послом Китая в России с 2009 по 2019 год.

Темы: КитайУкраинавойна
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