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Кількість жертв удару росіян по Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина

Ірина БалачукСереда, 17 травня 2023, 19:11
Кількість жертв удару росіян по Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюсьтративне з Telegram Прокудіна

Троє людей, серед яких малолітня дитина, загинули та ще двоє людей дістали поранення у результаті російських обстрілів селища Зеленівка Херсонської області вдень 17 травня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Офіс генпрокурора у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Країна терористів, агресорів і військових злочинців, яка завершить свій шлях ганьбою і трибуналом, сьогодні забрала життя маленького херсонця та двох дорослих.

Російські військові вдень обстріляли Зеленівку. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб, які прямували до магазину".

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Деталі: За даними ОПГ, обстріл відбувся близько 16:00 − один зі снарядів окупантів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці.

5-річний хлопчик та двоє чоловіків отримали травми несумісні із життям. 

 
Фото з Telegram ОгП

Ще один чоловік та 16-річний підліток дістали поранення різного ступеня тяжкості.  

Прокудін зазначив, що дитину намагалися врятувати і відразу повезли до лікарні попутним транспортом, але хлопчик помер ще до приїзду до медзакладу.

Підліток перебуває в тяжкому стані, його оперують. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості.

Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російського обстрілу смт Зеленівка Херсонської області, загинула дитина та ще двоє людей дістали поранення.


 

Теми: Херсонська областьвійнажертвидіти
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