Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість жертв удару росіян по Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина

Ірина БалачукСереда, 17 травня 2023, 19:11
Кількість жертв удару росіян по Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюсьтративне з Telegram Прокудіна

Троє людей, серед яких малолітня дитина, загинули та ще двоє людей дістали поранення у результаті російських обстрілів селища Зеленівка Херсонської області вдень 17 травня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Офіс генпрокурора у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Країна терористів, агресорів і військових злочинців, яка завершить свій шлях ганьбою і трибуналом, сьогодні забрала життя маленького херсонця та двох дорослих.

Російські військові вдень обстріляли Зеленівку. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб, які прямували до магазину".

Деталі: За даними ОПГ, обстріл відбувся близько 16:00 − один зі снарядів окупантів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці.

5-річний хлопчик та двоє чоловіків отримали травми несумісні із життям. 

 
Фото з Telegram ОгП

Ще один чоловік та 16-річний підліток дістали поранення різного ступеня тяжкості.  

Прокудін зазначив, що дитину намагалися врятувати і відразу повезли до лікарні попутним транспортом, але хлопчик помер ще до приїзду до медзакладу.

Підліток перебуває в тяжкому стані, його оперують. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості.

Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російського обстрілу смт Зеленівка Херсонської області, загинула дитина та ще двоє людей дістали поранення.


 

Теми: Херсонська областьвійнажертвидіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
CNN: ЗРК Patriot має "незначні" ушкодження, інспектори США його обстежили
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
У Луганську знову лунають вибухи - ЗМІ
Росія заявила, що її "Кинджал" одним ударом знищив одразу 5 установок Patriot
Останні новини
01:19
Зеленський і Байден проведуть зустріч в Японії в неділю
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
Усі новини...
Реклама: