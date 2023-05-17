Кількість жертв удару росіян по Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина

Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюсьтративне з Telegram Прокудіна

Троє людей, серед яких малолітня дитина, загинули та ще двоє людей дістали поранення у результаті російських обстрілів селища Зеленівка Херсонської області вдень 17 травня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Офіс генпрокурора у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Країна терористів, агресорів і військових злочинців, яка завершить свій шлях ганьбою і трибуналом, сьогодні забрала життя маленького херсонця та двох дорослих.



Російські військові вдень обстріляли Зеленівку. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб, які прямували до магазину".

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Деталі: За даними ОПГ, обстріл відбувся близько 16:00 − один зі снарядів окупантів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці.



5-річний хлопчик та двоє чоловіків отримали травми несумісні із життям.

Фото з Telegram ОгП

Ще один чоловік та 16-річний підліток дістали поранення різного ступеня тяжкості.



Прокудін зазначив, що дитину намагалися врятувати і відразу повезли до лікарні попутним транспортом, але хлопчик помер ще до приїзду до медзакладу.

Підліток перебуває в тяжкому стані, його оперують. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості.



Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Передісторія:

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російського обстрілу смт Зеленівка Херсонської області, загинула дитина та ще двоє людей дістали поранення.



