Кількість жертв удару росіян по Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
Троє людей, серед яких малолітня дитина, загинули та ще двоє людей дістали поранення у результаті російських обстрілів селища Зеленівка Херсонської області вдень 17 травня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Офіс генпрокурора у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Країна терористів, агресорів і військових злочинців, яка завершить свій шлях ганьбою і трибуналом, сьогодні забрала життя маленького херсонця та двох дорослих.
Російські військові вдень обстріляли Зеленівку. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб, які прямували до магазину".
Деталі: За даними ОПГ, обстріл відбувся близько 16:00 − один зі снарядів окупантів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці.
5-річний хлопчик та двоє чоловіків отримали травми несумісні із життям.
Ще один чоловік та 16-річний підліток дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Прокудін зазначив, що дитину намагалися врятувати і відразу повезли до лікарні попутним транспортом, але хлопчик помер ще до приїзду до медзакладу.
Підліток перебуває в тяжкому стані, його оперують. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості.
Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Передісторія:
- Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російського обстрілу смт Зеленівка Херсонської області, загинула дитина та ще двоє людей дістали поранення.