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Количество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

Ирина БалачукСреда, 17 мая 2023, 19:11
Количество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Прокудина

Три человека, среди которых малолетний ребенок, погибли и еще два человека получили ранения в результате российских обстрелов поселка Зеленовка Херсонской области днем 17 мая.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram и Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Страна террористов, агрессоров и военных преступников, которая завершит свой путь позором и трибуналом, сегодня унесла жизни маленького херсонца и двух взрослых.

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Российские военные днем обстреляли Зеленовку. В результате атаки пострадали пять человек, которые направлялись в магазин".

Детали: По данным ОПГ, обстрел произошел около 16:00 − один из снарядов оккупантов попал вблизи магазина, где находились местные жители.

5-летний мальчик и двое мужчин получили травмы несовместимые с жизнью. 

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Фото Из Telegram ОгП

Еще один мужчина и 16-летний подросток получили ранения различной степени тяжести. 

Прокудин отметил, что ребенка пытались спасти и сразу повезли в больницу попутным транспортом, но мальчик умер еще до приезда в медучреждение.

Подросток находится в тяжелом состоянии, его оперируют. У 24-летнего мужчины ранения средней степени тяжести.

Прокуратура по данному факту начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Предыстория:

  • Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в результате российского обстрела пгт Зеленовка Херсонской области, погиб ребенок и еще два человека получили ранения.

Темы: Херсонская областьвойнажертвыдети
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