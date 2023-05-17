Бахмут і Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій − Генштаб

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках; Бахмут та Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 17 травня

Деталі: Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 25 бойових зіткнень.

Також окупанти завдали 5 ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300.

Крім того, росіяни завдали 32 авіаційних ударів та понад 40 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції українських військ та населені пункти − є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

У Генштабі підкреслюють, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, бо ворог і далі застосовує тактику терору.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

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На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдавали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне, Шуми Донецької області.

На Авдіївському напрямку протягом доби росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки окупантів в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці та здійснив обстріли населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби загарбники наступальних дій не проводили. Завдали авіаудару в районі Великої Новосілки та обстріляли Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни не припиняють спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вони вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдали авіаційного удару поблизу Першотравневого. З артилерії і мінометів окупанти гатили по населених пунктах Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Разом з тим росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 5 − по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Крім того, протягом цієї доби, захисники знищили 2 розвідувальних БПЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі ворожих цілі.