Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий − Генштаб

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях; Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 мая

Детали: В течение суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях состоялось 25 боевых столкновений.

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Также оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по городам Бахмут и Херсон с применением ЗРК С-300.

Кроме того, россияне нанесли 32 авиационных ударов и более 40 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции украинских войск и населенные пункты − есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

В Генштабе подчеркивают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, потому что враг продолжает применять тактику террора.

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На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении в течение суток россияне наступательных действий не проводили. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первая и Первомайское, осуществил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки оккупантов в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар по Красногоровке и совершил обстрелы населенных пунктов Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток захватчики наступательных действий не проводили. Нанесли авиаудар в районе Великой Новоселки и обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоукраинку.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Хотеевка Черниговской области; Нововасильевка, Комаровка, Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зыбино, Устиновка и Зарубинка на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне не прекращают попыток улучшить тактическое положение. За эти сутки они вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанесли авиационный удар вблизи Первомайского. Из артиллерии и минометов оккупанты били по населенным пунктам Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонительные действия. Нанесли авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и Малой Токмачке на Запорожье. Вместе с тем россияне обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них − Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Широкая балка Херсонской области и город Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 − по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Кроме того, в течение этих суток, защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные вражеские цели.